В Таиланде бывший полицейский устроил стрельбу в детском саду. Погибли более 30 человек, в том числе дети 6 октября, 11:35 Нонгбуалампху (Фото:siptis thaitraveler/flickr)

В Таиланде бывший полицейский устроил массовую стрельбу в детском садике в четверг, 6 октября. 34 человека погибли, в том числе 22 ребенка.

Об этом пишут Reuters и DW со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел в городе Нонгбуалампхе. В центре, куда пришел в обед вооруженный мужчина, находились 30 детей. По словам правоохранителей, сначала он застрелил четырех или пятерых сотрудников заведения, включая воспитательницу, которая была на восьмом месяце беременности.

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Сначала сообщили, что разыскивают стрелка, а премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча приказал государственным учреждениям помочь пострадавшим, провести расследование и арестовать его. Как пишет Reuters, позже злоумышленник убил своих жену и ребенка и застрелился.



По словам полиции, ранее мужчину уволили со службы из-за связи с наркотиками.

Массовые расстрелы в Таиланде редкость, несмотря на то, что уровень владения оружием там по сравнению с другими регионами высок, а нелегальное оружие — распространенное явление.