В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6

В 15:40 в Таджикистане произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в горном приграничном районе Ишкашим.
Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в своем Твиттере.
Глубина землетрясения составила 112 км. Магнитуда толчков - 6.2.
Известно, что в Исламабаде и Кабуле люди выбегали из своих офисов и домов.
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О пострадавших или повреждениях не сообщалось.
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