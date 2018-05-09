В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6

В 15:40 в Таджикистане произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в горном приграничном районе Ишкашим.

Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в своем Твиттере.

Глубина землетрясения составила 112 км. Магнитуда толчков - 6.2.

Известно, что в Исламабаде и Кабуле люди выбегали из своих офисов и домов.

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О пострадавших или повреждениях не сообщалось.