В Судане стороны договорились о недельном перемирии 3 мая, 06:23 В Судане продолжаются боевые действия (Фото:REUTERS/Stringer)

В Судане между армия и Силы быстрого реагирования договорились о новом, более длительном прекращении огня. Перемирие должно продлиться семь дней, а начнется с четверга, 4 мая.

Об этом сообщает Reuters.



О договоренностях между воюющими сторонами объявили в министерстве иностранных дел Южного Судана, страной-соседом, что выполняет роль посредника. Также [≥стороны назначили послов для мирных переговоров.

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Соглашение о перемирии прозвучало на фоне новых воздушных ударов и перестрелок в столичном районе Хартума.

Так, во вторник в Судане сообщили о новых авиаударах по городам Омдурман и Бахри, расположенным на противоположном от Хартума берегу реки Нил.

Боевые действия между силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией Судана начались 15 апреля. В результате погибли более 400 человек. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в Хартуме проблемы с водой, электричеством и горючим, нехватка продуктов и лекарств.