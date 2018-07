В Судане девушку приговорили к смерти за убийство мужа-насильника. Кампания в ее поддержку вынудила суд смягчить приговор

В Судане 19-летняя Нура Хуссейн провела год в тюрьме после того, как убила мужа-насильника, за которого ее вынудила выйти замуж ее семья. В мае ее приговорили к смертной казни через повешение. Однако 26 июня суд заменил этот приговор на пять лет тюремного заключения и выплату почти $19 тысяч родственникам убитого.

Родители суданской девушки-подростка, которую приговорили к смертной казни за убийство мужа, рассказали в интервью BBC, что не отказывались от нее и надеются на чудо, которое поможет ей избежать повешения.

Девушка утверждает, что причиной убийства стали изнасилования. Ее отец говорит, что не думал, что то, что он выдал ее замуж за ее двоюродного брата, обернется такими ужасными последствиями.

Увидев свою мать в начале июня, Нура Хуссейн разрыдалась. Это было в первый раз, когда семья пришла ее навестить, за год, проведенный ею под стражей.

Сквозь слезы 19-летняя девушка сказала матери, что после того, как муж ее изнасиловал, сначала она собиралась покончить с собой.

"Она ненавидела себя после того, как муж ее изнасиловал", - говорит мать Нуры Зайнаб Ахмед, - "У нее был наготове нож, чтобы покончить с собой, если он снова к ней прикоснется".

Но в тот момент, когда это произошло, вместо того, чтобы покончить с собой, она ударила мужа. Это была самозащита, настаивает мать девушки.

Когда Нуре в прошлом месяце вынесли приговор, онлайн-кампания #JusticeforNoura стала всемирной. Кроме активистов, ее поддержали супермодель Наоми Кэмпбелл и актриса Эмма Уотсон. Они выступали против смертного приговора и требовали его отменить.

Когда Amnesty International призвала участников кампании написать министру юстиции Судана с просьбой вмешаться, ему пришло столько сообщений, что он сменил адрес электронной почты.

Нура узнала об этой поддержке во внешнем мире, только когда мать навестила ее в женской тюрьме Омдурмана. Ее собственный мир пока ограничен стенами тюрьмы, где все заключенные живут в одном большом дворе.

#Noura Hussein is facing death for acting in self defense against her rapist husband. Today is the last day to call on #Sudan's government to drop the death penalty against her. Act now: https://t.co/DBp14ae0cK pic.twitter.com/XDYST8K7uq — Amnesty UK (@AmnestyUK) 24 мая 2018 г.

"Нет крыш, поэтому большинству женщин приходится использовать простыни, чтобы закрыться от солнца", - рассказал суданский координатор организации Justice Africa Хафиз Мохаммед.

С момента ареста Нуру держат в наручниках. По словам ее матери, хотя девушка выглядит здоровой, ее дух сломлен.

Вторая по возрасту из восьми детей Нура Хуссейн, выросла в деревне Аль-Багер в 40 км к югу от Хартума. Это пыльное место, окруженное песчаными и скалистыми холмами, расположенное неподалеку от реки Нил.

Яркие цвета фруктов и овощей, лежащих на узорчатых тканях на полу местного рынка, это самые яркие цветовые пятна на фоне преимущественно коричневого и бесплодного пейзажа.

Зайнаб Ахмед говорит, что ее дочь всегда была тихой и умной девочкой.

Нура мечтала изучать законы в университете

"У нее были амбиции, - говорит Зайнаб, - Нура мечтала изучать законы в университете и стать лектором".

Семья Нуры покинула охваченный конфликтом регион Дарфур и переехала в Аль-Багер, когда Нура была ребенком. У семьи не было много денег, но бизнес отца Нуры - небольшой магазин инструментов - сделал возможным для Нуры получение образования. Она была счастлива.

Но в 2015 году 32-летний двоюродный брат Нуры Абдулрахман Мохамед Хаммад сделал ей предложение. Ей было 16 лет.

Ее мать говорит, что Нура изначально не была расстроена перспективой замужества, но просила разрешить ей продолжить образование. Она также попросила отложить брак, пока ее мать, которая была беременна, не родит ребенка.

Но давление семьи начало усиливаться, особенно со стороны ее собственного отца Хуссейна.

"Многие молодые девушки в этом районе забеременели и имели незаконных детей", - говорит Хуссейн.

По его словам, он не хотел, чтобы она страдала от подобной судьбы и оказалась без мужа.

Когда она принимала участие в первоначальной церемонии бракосочетания, стало ясно, что неприятие Нурой этой идеи растет. Она убежала к тетке в Синнар в 350 километрах от дома, и осталась там на два дня.

Нура Хуссейн вышла замуж за Абдулрахмана Мохамеда Хаммада под давлением родственников

Ее убедили вернуться домой. Фактически, как только она вернулась, церемония была завершена, но ей не нужно было жить с мужем.

Следующие два года она жила со своей семьей. Когда Абдулрахман приходил, она говорила ему прямо, что не хочет брака с ним.

Тем не менее, старшие члены семьи стали настаивать, что Нура и ее муж оформили отношения и ведут себя как официальная семья.

В их небольшом сообществе старшие члены семьи принимают все важные решения. Честь и семейное уважение - самые важные ценности культуры.

Отец Нуры Хуссейн говорит, что он не видел веских оснований того, что его дочь продолжала отказываться от союза. Семья была терпелива в течение многих лет.

Под давлением Нура согласилась переехать с Абдулрахманом в апреле 2017 года. Согласно ее первому рассказу, опубликованному CNN, Нура в течение первой неделе совместной жизни оказывала сопротивление, когда Абдулрахман пытался заняться с ней сексом.

Она плакала. Она отказывалась есть. Когда Абдулрахман спал, Нура попыталась покинуть квартиру, но она была заперта. На девятый день Абдулрахман пришел в их квартиру с несколькими родственниками, которые разорвали ее одежду и держали ее, пока муж ее насиловал.

Абдулрахман пришел в их квартиру с несколькими родственниками, которые разорвали ее одежду и держали ее, пока муж ее насиловал

На следующий день Абдулрахман снова попытался ее изнасиловать. На этот раз Нура дотянулась до ножа, с помощью которого, как она рассказала своей матери, она собиралась убить себя. По ее словам, во время драки ее рука была порезана и Абдулрахман укусил ее за плечо.

Затем Нура говорит, что прибежала к дому родителей, все еще держа в руке окровавленный нож, но не помнит, как туда добралась.

Хуссейн и его жена были в ужасе, когда увидели, что их дочь стоит перед ними, сжимая в руках орудие убийства.

"Я убила своего мужа после того, как он меня изнасиловал", - сказала она им, протягивая нож.

"Тогда я понял серьезность ситуации", - рассказал Хуссейн. Зная семью Абдулрахмана, он не сомневался, что они захотят отомстить.

По его словам, вся семья Нуры оказалась под угрозой, поэтому он решил привезти всю семью в полицейский участок. Он сделал это, чтобы защитить их, а не бросить Нуру. Но ее арестовали и обвинили в преднамеренном убийстве.

Ее семья отправилась домой, чтобы обратиться к старейшинам и договориться с семьей Абдулрахмана. Они отказались и настаивали, что Хуссейн и Зайнаб больше не должны видеться с Нурой, если хотят защитить других своих детей.

Когда их дом и помещения, где они вели бизнес, сожгли, они согласились. Однако запугивание продолжалось, и пара забрала детей и сбежала.

I, Naomi Campbell, urge the Sudanese government to pardon rape victim Noura Hussein and show the world, that women who are brutally raped, are the real victims. #JusticeForNoura ???????? pic.twitter.com/M101615hxm — Naomi Campbell (@NaomiCampbell) 18 мая 2018 г.

Суд в Омдурмане, втором по величине городе Судана, позже постановил, что Нура Хуссейн виновна в преднамеренном убийстве, а в прошлом месяце - когда семья ее мужа отказалась от денежной компенсации - он ​​официально приговорил ее к смертной казни через повешение.

Юристы Нуры обжаловали приговор и подали прошение о помиловании.

По словам Хуссейна, он не видел дочь с той ночи, когда она убила мужа, из-за угроз причинить вред ему и другим детям, если он ее навестит.

"Я тоже хочу увидеть свою дочь, посетить ее в тюрьме и поддержать ее, но я не могу этого сделать", - говорит он.

Он разговаривал с ней по телефону, и рассказал, что она заверила его, что здорова.

Зайнаб Ахмед говорила, что надеется, что в последний момент произойдет чудо. Ей нравилось представлять, что старшие члены семьи вмешаются и убедят семью Абдулрахмана просить суды отменить смертную казнь.

Amnesty International считала, что эта надежда напрасна. "На данном этапе это кажется маловероятным. Если бы они это сделали во время вынесения приговора, они могли бы потребовать его смягчения. На этом этапе семья не может повлиять на судебное решение", - говорит д-р Джоан Ньянюки, директор Amnesty по Восточной Африке.

Однако международное давление может сработать, говорит она.

"Когда мы обратились к людям с просьбой написать e-mail министру юстиции Судана, требуя помилования для Нуры, ему пришлось отказаться от своего адреса электронной почты через две недели. Это повлияло. Если бы люди написали по электронной почте в суданские посольства в своих странах, требуя ее освобождения, это бы сильно изменило ситуацию".

Она добавляет: "Есть сотни тысяч Нур, о которых мы не слышали, состоящих в браке по принуждению и переживающих изнасилования. Это сражение также за них".

Родители Нуры теперь живут в деревне далеко от Аль-Багера. Они говорят, что их брак все еще силен, и они поддерживают друг друга и своих детей в этом испытании. Но судьба Нуры преследует их.

"Никто не хочет несчастной жизни для своей дочери, - говорил Хуссейн, - Я не ожидал, что все так обернется. Мы надеемся, что бог спасет ее".

????Breaking???? Sudan has repealed the death penalty for 19-year-old Noura Hussein, who was sentenced for killing her husband, after he tried to rape her. Thank you to over 400,000 of you who demanded #JusticeForNoura & helped make this happen! pic.twitter.com/euzWQ4LuUX — AmnestyInternational (@amnesty) 26 июня 2018 г.

26 июня суд отменил смертный приговор для Нуры Хуссейн. Как пишет CNN со ссылкой на адвокатов Нуры, вместо смерти девушку приговорили к пяти годам тюремного заключения. Кроме того, ее семья должна выплатить $18 700 семье Абдулрахмана. Адвокаты заявили, что планируют обжаловать и тюремный срок, и выплату денег семье мужа Нуры.

Перевод НВ