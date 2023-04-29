В Судане обстреляли эвакуационный самолет, прибывший из Турции

29 апреля, 06:35
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Обстрелянный турецкий самолет (Фото:Sudanese Armed Forces/via REUTERS)

Обстрелянный турецкий самолет (Фото:Sudanese Armed Forces/via REUTERS)

В Судане, где продолжаются боевые действия, был атакован эвакуационный самолет, прибывший из Турции забрать людей.

Об этом сообщает The Guardian.

Самолет был атакован, когда он заходил на посадку. Вооруженные силы Судана и военизированная группировка Сил скорой поддержки обвинили друг друга в инциденте на авиабазе Вади Сейдна.

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«По нашему эвакуационному самолету С-130 был открыт огонь из легкого вооружения. Хотя наш персонал не пострадал, на самолете будут проведены необходимые проверки», - сообщили в Минобороны Турции.

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Боевые действия между силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией Судана начались 15 апреля. В результате погибли более 300 человек. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в Хартуме проблемы с водой, электричеством и горючим, нехватка продуктов и лекарств. 25 апреля враждующие стороны договорились о «временном прекращении огня».

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Турция Судан

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