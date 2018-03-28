В Судане неизвестный с ножом напал на мечеть: трое погибших

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Нападение произошло во время вечерней молитвы (иллюстративное фото)

Нападение произошло во время вечерней молитвы (иллюстративное фото)

В Судане неизвестный напал с ножом на мечеть, в результате жертвами стали три человека, еще несколько получили ранения, сообщает газета Le Figaro.

Как сообщается, нападение произошло во время вечерней молитвы в одной из мечетей штата Касала в приграничном районе Эритреи.

По словам свидетелей, перед тем, как атаковать, мужчина попытался обратиться к прихожанам, однако те отказались его слушать. Затем он достал нож и напал на людей. Прихожанам удалось ликвидировать нападавшего.

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение, личность нападавшего также не установлена.

Напомним, в РФ пассажирский автобус въехал в мечеть.

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