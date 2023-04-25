В Судане договорились о временном прекращении огня 25 апреля, 04:10 Взрыв в Судане (Фото:REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo)

В Судане договорились о кратковременном прекращении огня. Армия Судана и Силы быстрого реагирования (RSF) договорились о прекращении огня с полуночи понедельника на три дня.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет NBC .



«Чтобы поддержать крепкое прекращение боевых действий, Соединенные Штаты будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами, а также суданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета по надзору за переговорами, заключением и реализацией окончательного прекращения боевых действий», — сказал Блинкен.

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RSF подтвердили свое согласие на прекращение огня и заявили, что поддерживают суданский народ и «стремятся реализовать его законные стремления к свободе, справедливости, демократии и верховенству закона».

«Мы подтверждаем нашу преданность в период объявленного перемирия полному прекращению огня и предостерегаем от продолжающихся нарушений второй стороной в несоблюдении перемирия», — говорится в заявлении группировки.

Переворот в Судане начался 15 апреля. Попытки прекращения огня не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуми проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.

Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о разделе власти, заключенном после свержения многолетнего диктатора Омара аль-Башира.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования (RSF) — вице-президенту генералу Мохаммеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода в гражданское правление RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о сроках. Спор перерос в вооруженную борьбу.