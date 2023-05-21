В Судане стороны договорились о новом недельном перемирии 21 мая, 06:05 Боевые действия между силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией Судана (Фото:REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo)

Стороны вооруженного противостояния в Судане подписали соглашение о прекращении огня на семь дней. Соглашение должно вступить в силу в понедельник, 22 мая, в 21:45.

Об этом говорится в совместном заявлении США и Саудовской Аравии, пишет DW.



Указывается, что в заявлении США и Саудовской Аравии, ранее стороны конфликта уже договаривались о режиме прекращения огня, но не придерживались его.

Видео дня

Читайте также: Из охваченного боями Судана эвакуировали уже 91 украинца

«В отличие от предыдущих соглашений, договоренность, достигнутая в Джидде (город в Саудовской Аравии — ред.), будет поддерживаться механизмом мониторинга, который осуществляется США, Саудовской Аравией и международным сообществом», — отмечается в сообщении.

Читайте также: Иностранные страны начали эвакуацию граждан из Судана

Боевые действия между силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией Судана начались 15 апреля. В результате погибло более 400 человек. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.