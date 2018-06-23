23 июня 2018, суббота

В столице Эфиопии прогремел взрыв во время выступления премьер-министра, есть жертвы

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В результате взрыва погибли несколько человек, заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед

В результате взрыва погибли несколько человек, заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед

В столице Эфиопии Аддис-Абебе во время выступления премьер-министра страны Абия Ахмеда произошел взрыв.

Как заявил сам премьер в телеобращении, в результате взрыва погибли несколько человек, также есть пострадавшие, сообщает DW.

При этом точное количество жертв и раненых не называется.

В акции участвовали несколько десятков тысяч человек. Причина взрыва на данный момент остается неизвестной. Полиция начала расследование.

По словам премьера Эфиопии, это была "хорошо спланированная атака".

"Любовь всегда побеждает. Убийство других является поражением. Заявляю тем, кто пытался разобщить нас - у вас не получилось", - отметил Абий Ахмед.

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