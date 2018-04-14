В столице Армении около ста демонстрантов ворвались в студию Общественного радио

Группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио и требуют выйти в эфир

В Ереване (Армения) участники шествия против выдвижения на пост премьер-министра страны Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении с требованием выступить в прямом эфире.

Об этом сообщает Интерфакс.

После решения совета Республиканской партии об утверждении Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера находившиеся с минувшей пятницы на площади Франции в Ереване демонстранты решили организовать шествие по центральным улицам города.

Полицейские, которые охраняют здание Общественного радио, не смогли помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание. Один из сотрудников полиции достал оружие, но не стал его применять.

Группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио. Действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции Елк Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира.

По данным издания Новости Армения, участники митинга также перекрыли движение в центре Еревана у площади Франции. Акция против премьерства Саргсяна продолжается уже около 19-ти часов.

Как известно, лидеры протестов в Армении обещали провести демонстрацию у здания, где ожидается назначение Саргсяна премьером. Ранее два оппозиционных депутата принесли в здание парламента дымовые шашки. Оппозиционеры подожгли их на парламентской трибуне, выразив таким образом протест против планов Сержа Саргсяна стать главой правительства.