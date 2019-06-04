В столице Судана военные открыли огонь по протестующим: по меньшей мере 30 погибших 4 июня, 04:14 Цей матеріал також доступний українською Для разгона акции протеста военные применили боевые патроны REUTERS/Stringer Для разгона акции протеста военные применили боевые патроны

В столице Судана Хартуме военная полиция открыла огонь по участникам протеста, которые уже много недель блокировали здание командования армии.

Как сообщает DW, количество погибших в результате военных действий превысило 30 человек, еще несколько сотен мирных демонстрантов получили ранения.

По данным Союза врачей Судана, сейчас достаточно сложно определить точное количество жертв действий суданских силовиков, поскольку те блокируют больницы.

Как отмечается, для разгона акции протеста военные применили боевые патроны.

Действия суданской армии уже резко раскритиковали США, Великобритания и Германия. Они выступили с требованием прекращения насилия в этой африканской стране.

Так же с критикой действий суданской армии выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Стычки в Хартуме происходят на фоне договоренностей военных и гражданской оппозиции относительно создания временного правительства.

В апреле армия Судана отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Военные ввели режим чрезвычайного положения на три месяца и переходный период на два года, после чего должны состояться выборы.

Военные отправили в отставку правительство и арестовали около ста бывших и нынешних чиновников из окружения отстраненного президента.