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В столице Аргентины произошел пожар в отеле: двое погибших, более 50 раненых

Сегодня, 05:23
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tn.com.ar

На месте работают десять машин скорой помощи

В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошел пожар в 30-этажном отеле, в результате которого погибли двое людей, еще более 50 пострадали. 

Как сообщает Todo Noticias, в результате возгорания умерли две женщины. Среди 51 раненого - восемь несовершеннолетних.

"Некоторые госпитализированы из-за ран, но подавляющее большинство из-за вдыхания дыма. Также четверо человек находятся в критическом состоянии из-за полученных ожогов", - говорится в сообщении.

Фото: tn.com.ar

По данным телеканала, возгорание началось на пятом этаже 30-этажного здания.

"Люди, находившиеся в помещениях выше пятого этажа, не смогли самостоятельно покинуть здание, их эвакуировали пожарные через окна", - говорится в сообщении.

Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Теги:   Отель Пожар Буэнос-Айрес Аргентина

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