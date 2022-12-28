Предварительно, ручная граната. В Стокгольме прогремел взрыв

28 декабря, 04:53
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На месте обнаружены осколки ручной гранаты (Фото:@kat-wilcox/pexels)

На месте обнаружены осколки ручной гранаты (Фото:@kat-wilcox/pexels)

На юге Стокгольма произошел взрыв. На месте обнаружены осколки ручной гранаты, никто не пострадал.

Об этом сообщает Aftonbladet.

Происшествие случилось у ворот жилого дома в районе Энскедален. С места взрыва скрылся автомобиль и несколько человек в темной одежде.

Полиция проводит расследование инцидента. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Швеция Стокгольм Взрыв

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