Предварительно, ручная граната. В Стокгольме прогремел взрыв
На месте обнаружены осколки ручной гранаты (Фото:@kat-wilcox/pexels)
На юге Стокгольма произошел взрыв. На месте обнаружены осколки ручной гранаты, никто не пострадал.
Об этом сообщает Aftonbladet.
Происшествие случилось у ворот жилого дома в районе Энскедален. С места взрыва скрылся автомобиль и несколько человек в темной одежде.
Полиция проводит расследование инцидента. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.