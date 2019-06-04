В Steam появилась игра Секс со Сталиным: КПРФ требует проверить ее на экстремизм Вчера, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Steam Коммунисты обвинили в разработке игры «определенные силы» Steam

После анонса в сервисе Steam компьютерной игры Секс со Сталиным (Sex with Stalin) Компартия РФ потребовала проверить ее на «экстремизм».

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря лидера КПРФ Александра Ющенко передает Daily Storm.

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«Это вопрос к правоохранительным органам, которые должны увидеть в этих действиях, в том числе элементы экстремизма и элементы разжигания. Правоохранительные органы должны дать здесь свои экспертные оценки. Есть определенные силы, люди, которые не сопоставляют свои действия с элементарными нормами морали», — пожаловался коммунист.

Как сообщается на сайте Steam игра Секс со Сталиным должна выйти 10 октября.

Фото: Steam

Фото: Steam

«Вам — юному путешественнику во времени, выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен — Сталиным. А что дальше? Всё в ваших руках! Общайтесь со Сталиным, раскрывайте его самые потаённые секреты! Делитесь советами и помогите вождю», — говорится в описании к ней.