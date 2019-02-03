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В Стамбуле тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку голодающего депутата

Вчера, 23:02
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Sinan POSTACI/Flickr

В Стамбуле прошла акция в поддержку Лейлы Гювен

В Стамбуле прошла акция в поддержку Лейлы Гювен, которая начала голодовку, находясь в тюрьме, и продолжила ее после освобождения в протест против изоляции в заключении курдского лидера Оджалана.

"Лейла Гювен - наша гордость", - скандировали демонстранты, передает DW.

Депутат от Демократической партии народов Лейла Гювен отказывается от приема пищи с 8 ноября в знак протеста против изоляции находящегося в заключении руководителя Курдской рабочей партии (КРП) Абдуллаха Оджалана. 

Абдуллах Оджалан с 1999 года находится в турецкой тюрьме на острове Имрали. Он являлся руководителем Курдской рабочей партии (КРП), которая в Турции, США и странах ЕС считается террористической организацией.

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