В Стамбуле тысячи людей протестовали против повышения цен и роста инфляции

Как сообщает издание, в демонстрации приняли участие жители из всех концов Турции, включая отдаленные провинции.

Участники акции держали в руках транспаранты в том числе с намеками на движение "желтых жилетов" во Франции. На некоторых плакатах в Стамбуле было написано слово "июнь". Таким образом участники акции намекали на массовые протесты против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые проходили в 2013 году. Тогда протесты спровоцировали планы по восстановлению исторического здания казармы в центральном стамбульском парке Таксим-Гези, в связи с чем власти собирались вырубить большое количество деревьев. Акции протеста привели к созданию палаточного лагеря, а затем к столкновениям с полицией.

Thousands of #Turks demonstrated on Saturday in the streets of Istanbul to protest the rising cost of living and high inflation in #Turkey.https://t.co/J0lulRaoVQ