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В Стамбуле тысячи людей протестовали против повышения цен и роста инфляции

Сегодня, 06:12
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Фото: M N A ‏via Twitter

В демонстрации приняли участие жители из всех концов Турции

В Стамбуле в субботу, 22 декабря, тысячи человек вышли на демонстрацию протеста в связи с повышением цен на основные продукты питания и рост инфляции в стране, передает DW.

Как сообщает издание, в демонстрации приняли участие жители из всех концов Турции, включая отдаленные провинции.

Участники акции держали в руках транспаранты в том числе с намеками на движение "желтых жилетов" во Франции. На некоторых плакатах в Стамбуле было написано слово "июнь". Таким образом участники акции намекали на массовые протесты против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые проходили в 2013 году. Тогда протесты спровоцировали планы по восстановлению исторического здания казармы в центральном стамбульском парке Таксим-Гези, в связи с чем власти собирались вырубить большое количество деревьев. Акции протеста привели к созданию палаточного лагеря, а затем к столкновениям с полицией.

Как напоминает DW, падение национальной валюты Турции, лиры, началось в августе 2018 года. В октябре инфляция достигла наивысшего уровня уровня за 15 лет. В ноябре курс лиры немного вырос, однако товары повседневного потребления в Турции не подешевели.

Теги:   Стамбул Акция протеста Рост цен Турция Инфляция

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