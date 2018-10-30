В Стамбуле открыли аэропорт, который станет крупнейшим в мире

После завершения строительства аэропорт сможет обслуживать до 200 миллионов пассажиров в год

В турецком Стамбуле президент Реджеп Эрдоган открыл первую часть третьего аэропорта Стамбула, который станет крупнейшим в мире.

По словам Эрдогана, после открытия первого этапа Аэропорт Стамбула сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год, сообщает Anadolu.

"С реализацией всех этапов проекта этот показатель повыситься до 150 миллионов, а при необходимости будет доведен до 200 миллионов пассажиров", - сказал он.

Все этапы Аэропорта Стамбула будут задействованы до 2028 года. В ближайшие десять лет аэропорт продолжит расширяться.

Общая площадь территории аэропорта составит 76,5 миллиона квадратных метров.

Строительство первого этапа аэропорта завершилось за 42 месяца. На первом этапе будут введены в эксплуатацию две взлетно-посадочные полосы, терминал площадью 1,4 миллиона квадратных метров, диспетчерская вышка и вспомогательные здания.

Всего новый воздушный хаб будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей.

После сдачи в эксплуатацию аэропорт сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям.

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