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В Стамбуле обрушился восьмиэтажный жилой дом, один человек погиб

Сегодня, 16:21
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NTV

В Стамбуле рухнул жилой дом

В среду, 6 февраля, в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома, в результате погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По информации издания, еще четыре человека заблокированы под завалами.

Причина обрушения здания неизвестна. На месте работают спасатели, полицейские, а также несколько карет скорой помощи.

В здании 24 квартиры. В подвале оборудована текстильная мастерская на 15-20 рабочих мест. 

Теги:   Стамбул

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