Застрелился 72-летний мужчина, расстрелявший 10 человек в Калифорнии 23 января, 04:10 Подозреваемый застрелился в микроавтобусе (Фото:ABC Affiliate KABC via REUTERS)

Полиция сообщила, что нашла мертвым мужчину, устроившего стрельбу в американском городе Монтерей-Парк, штат Калифорния.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что 72-летний мужчина был найден мертвым в его собственном микроавтобусе. Его личность идентифицирована — мужчину зовут Ху Кан Тран.

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Пока известно о десяти погибших и десяти раненых — семеро из них до сих пор в больницах.

Напомним, по данным властей, инцидент произошел около 22:30 (08:30 воскресенья по Киеву), примерно через час после окончания большого фестиваля по случаю лунного Нового года. Накануне мероприятие посетили тысячи человек.

Монтерей-Парк — город с населением около 60 тысяч человек, значительную часть которого составляют выходцы из Азии. Ежегодно здесь проходит фестиваль в честь Нового года по лунному календарю. Ранее событие собирало более 100 тысяч посетителей.

