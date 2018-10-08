В США застрелили рэпера Hollywood Play

Газета New York Post сообщает, что возле клуба Taver Lounge в Нью-Йорке был застрелен 35-летний рэпер Фрэнк Снайдер, более известный как Hollywood Play.
В клубе в это время проходила вечеринка по случаю его дня рождения.
Очевидцы сообщили, что к клубу приехал черный автомобиль, из которого вышел мужчина и начал стрелять в сторону клуба.
Фрэнк Снайдер получил ранения ноги и шеи, после чего скончался в больнице.
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