08 октября 2018, понедельник

В США застрелили рэпера Hollywood Play

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Фрэнк Снайдер более известный как Hollywood Play

Фрэнк Снайдер более известный как Hollywood Play

Газета New York Post сообщает, что возле клуба Taver Lounge в Нью-Йорке был застрелен 35-летний рэпер Фрэнк Снайдер, более известный как Hollywood Play. 

В клубе в это время проходила вечеринка по случаю его дня рождения.

Очевидцы сообщили, что к клубу приехал черный автомобиль, из которого вышел мужчина и начал стрелять в сторону клуба.

Фрэнк Снайдер получил ранения ноги и шеи, после чего скончался в больнице.

Смотрите также

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове