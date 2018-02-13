В США запретили владеть оружием более 4000 бывших военных после массового убийства в церкви Техаса

В США лишили права на владение оружием более 4000 бывших военнослужащих за их недостойное поведение после стрельбы в церкви Техаса в ноябре 2017 года.

Как сообщает CNN, списки были переданы в ФБР, Речь идет о 4284 новых фамилиях, их добавили в список за последние три месяца.

Отмечается, что за последние три года владеть огнестрельным оружием запретили около 15 тысячам бывших военнослужащих.

Одной из причин такого решения являются увольнения через приговор суда за недостойное поведение. При этом военные лишаются всех прав и привилегий.

Напомним, 5 ноября 2017 года в результате стрельбы в баптистской церкви в городе Сатерленд Спрингс погибли 27 человек.

Нападавшим оказался 26-летний Девин Патрик Келли. Ранее он был осужден военным трибуналом за нападение на свою жену и ребенка.