В США заканчиваются запасы боеприпасов — Салливан 16 июля, 22:58 По словам Салливана, для пополнения запаса до приемлемого уровня понадобятся годы, а не месяцы (Фото:Брендан Макдермид/Рейтер)

У США заканчиваются боеприпасы в собственных запасах, поскольку страна оказывает военную помощь Украине.

Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

«Администрация президента Джо Байдена после вступления в должность обнаружила, что общие запасы боеприпасов 155, которые являются стандартными боеприпасами НАТО, используемыми для артиллерийских выстрелов, были относительно низкими», — подчеркнул Салливан.

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Салливан отметил, что администрация президента также узнала, что для пополнения запаса до приемлемого уровня понадобятся годы, а не месяцы. Это сложная задача для нации, которая дополняет войну в Украине.

По его словам, президент США Джо Байден приказал Пентагону быстро работать над расширением возможностей страны производить все боеприпасы, которые могут быть нужны США в любом конфликте и в любое время.

«Месяц за месяцем мы наращиваем наши возможности по поставке боеприпасов», — отметил Салливан.

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что украинской армии не хватает снарядов.