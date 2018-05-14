В США заявили о возможности создания условий для "реального экономического процветания" КНДР

Помпео считает, что при определенных условиях КНДР сможет составить конкуренцию Южной Корее

США могут создать условия для экономического процветания КНДР в случае полного отказа страны от программы ядерного оружия заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CBS, пишет Reuters.

По его словам, США готовы снять санкции, чтобы открыть путь для частных американских инвестиций в энергетический, инфрастуктурный и сельскохозяйственный сектора Северной Кореи.

"То, что председатель Ким получит от Америки, является нашим лучшим – наши предприниматели, берущие на себя риск, наши инвесторы. Они получат частный капитал", - пояснил Помпео.

Госсекретарь США добавил, что новые возможности помогут КНЛР конкурировать с Южной Кореей.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам визита Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

После возвращения Помпео из КНДР президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

В США заявили, что помогут КНДР решить экономические проблемы при условии, если северокорейский режим откажется от ядерного оружия.