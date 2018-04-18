В США заявили о готовности использовать все варианты ответов на кибератаки

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США выбрали агрессивный подход, чтобы защитить инфраструктуру выборов

США выбрали агрессивный подход, чтобы защитить инфраструктуру выборов

Правительство США рассматривает все варианты ответа на возможные кибератаки, заявила министр внутренней безопасности страны Киртсен Нильсен, пишет Голос Америки.

"США имеет целый спектр вариантов ответить, как открыто, так и тайно, и мы используем их все, чтобы разоблачить злонамеренные действия, наказать за них и не допустить будущих враждебных мероприятий в киберпространстве", - сказала она на конференции по вопросам кибербезопасности.

Нильсен добавила, что вмешательство в  киберпространство больше не останется без последствий.

"Мы не будем терпеть краж нашей информации, данных, инноваций и ресурсов. И мы не потерпим вмешательства, которое нацелено в самое сердце нашей демократии", - подчеркнул министр.

Она добавила, что ведомство делает все для того, чтобы не допустить новых вмешательств в выборы в США со стороны России или других стран.

"Мы не можем позволить этому повториться и именно поэтому Министерство внутренней безопасности США выбрало агрессивный подход, чтобы защитить нашу инфраструктуру выборов", - резюмировала Нильсен.

Напомним, 15 марта Министерство внутренней безопасности США и ФБР заявили, что правительство России причастно к организации серии кибератак на системы критической инфраструктуры США.

Ранее директор по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Жанетт Манфра заявила, что во время президентских выборов в 2016 году российские хакеры получили доступ к списку американских избирателей.

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