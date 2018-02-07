В США задержали украинца с беспрецедентной партией оружия

В американском городе Цинциннати, штат Огайо, задержали выходца из Украины Алексея Гибсона по подозрению в торговле и хранении наркотиков и оружия.

Как передает Journal News, 30-летнего мужчину задержали в четверг, 1 февраля, после двухлетнего расследования. В его машине Toyota Camry были найдены наркотики (100 грамм кокаина, два килограмма марихуаны), цифровые весы, 30 тысяч долларов наличными и оружие. Во время обысков по месту его жительства полицейские обнаружили 116 единиц оружия, амуницию и бронежилет.

"Мы убрали с улицы беспрецедентное количество оружия", - заявил представитель полиции города Цинциннати Майкл Джон, передает WLWT.

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Сейчас Гибсон находится в тюрьме суда округа Гамильтон, за него назначен залог в 650 тысяч долларов.

По предварительным данным, подозреваемый прибыл в США из Украины и имеет легальные основания для проживания на американской территории.