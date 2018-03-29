В США задержали ученика за угрозу устроить стрельбу в школе

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Задержанный студент пытался найти в интернете способ приобрести оружие
Фото: C.B. Schmelter / Times Free Press

Задержанный студент пытался найти в интернете способ приобрести оружие

В Пенсильвании задержали иностранного ученика Ан Тсо Суна за то, что он, предположительно, угрожал устроить стрельбу в одной из школ, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что задержанным является 18-летний ученик из Тайваня, принимающий участие в программе обмена студентами.

По данным полиции, в доме школьника нашли множество предметов, в том числе арбалет, стрелы, патроны, удавку и защитные наушники для стрельбы. После того, как был изучен планшетный компьютер, которым пользовался подозреваемый, выяснилось, что он искал возможность купить оружие, такое как AK-47 и AR-15.

В полиции рассказали, что Сун попросил одноклассника "не приходить в школу 1 мая", потому что он "собирается устроить стрельбу". Об этом полицейским рассказал сам одноклассник молодого человека. По его словам, Сун спросил его, как можно купить пистолет. Потом подозреваемый сказал ему, что пошутил, добавил мальчик. 

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек.

На месте происшествия задержали бывшего ученика школы – 19-летнего Николаса Круза.

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