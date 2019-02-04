В США задержали рэпера 21 Savage, ему грозит депортация Сегодня, 07:29 735 Цей матеріал також доступний українською EPA Рэперу 21 Savage вменяют незаконное пребывание на территории США EPA

В американском штате Джорджия возле Атланты был задержан рэпер 21 Savage (настоящее имя - Шайа Бин Авраам-Джозеф) за нарушение миграционных законов.

Как сообщает Atlanta Journal-Constitution, рэпер въехал в США в 2005 году, а в следующем году истек срок действия его визы. С тех пор он находится в Штатах незаконно.



У 26-летнего задержанного гражданство Великобритании, теперь он предстанет перед судом. Музыканту грозит депортация из США.

Кроме того, в 2014 году он был признан виновным по делу, связанному с оборотом наркотиков.

21 Savage был номинирован на две награды Грэмми 2019 года - в категориях Лучшая запись года и Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение.

В декабре его второй альбом I Am > I Was дебютировал на первом месте в американском Billboard 200.