21 июня 2018, четверг

В США задержали подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Рэпер XXXTentacion умер в больнице от тяжелого ранения
Фото: Mayer via Twitter

Рэпер XXXTentacion умер в больнице от тяжелого ранения

В штате Флорида задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству рэп-звезды Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

Как сообщает AP, подозреваемый – 22-летний Дедрик Девоншай Уильямс – был задержан накануне в среду.

Ему выдвинули обвинения в убийстве первой степени без обдуманного заранее намерения, нарушении условного срока и отсутствии водительского удостоверения. На время расследования его поместили в тюрьму округа Бровард.

Согласно материалам суда, Уильямсу ранее предъявили обвинение в нескольких уголовных преступлениях, в том числе в краже автомобиля, домашнем насилии, хранении кокаина и хранении огнестрельного оружия осужденным за преступление.

Полицейские сообщили, что на музыканта напали двое вооруженных людей, один из которых выстрелил в него из пистолета. Незадолго до нападения XXXTentacion посетил банк и, возможно, снял наличные, чтобы приобрести мотоцикл в Riva Motorsports.

Напомним, что в штате Флорида застрелили 20-летнего рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона. Нападающий выстрелил в него несколько раз, похитил его сумку Louis Vuitton и убежал.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове