В США задержали подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion

В штате Флорида задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству рэп-звезды Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

Как сообщает AP, подозреваемый – 22-летний Дедрик Девоншай Уильямс – был задержан накануне в среду.

Ему выдвинули обвинения в убийстве первой степени без обдуманного заранее намерения, нарушении условного срока и отсутствии водительского удостоверения. На время расследования его поместили в тюрьму округа Бровард.

Согласно материалам суда, Уильямсу ранее предъявили обвинение в нескольких уголовных преступлениях, в том числе в краже автомобиля, домашнем насилии, хранении кокаина и хранении огнестрельного оружия осужденным за преступление.

Полицейские сообщили, что на музыканта напали двое вооруженных людей, один из которых выстрелил в него из пистолета. Незадолго до нападения XXXTentacion посетил банк и, возможно, снял наличные, чтобы приобрести мотоцикл в Riva Motorsports.

Напомним, что в штате Флорида застрелили 20-летнего рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона. Нападающий выстрелил в него несколько раз, похитил его сумку Louis Vuitton и убежал.