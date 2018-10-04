В США задержали подозреваемого в отправке конвертов с рицином в Пентагон

В городе Логан американского штата Юта задержали подозреваемого в отправке конвертов с токсином рицин на адрес Пентагона и Белого дома.

ФБР призвало жителей города не приближаться к месту проведения полицейской операции, сообщает DW.

По словам представителя ведомства Дугласа Дэвиса, речь идет о "потенциально угрожающих здоровью веществах".

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что первые результаты расследования указывают на использование "семян клещевины, из которых получают токсин рицин". ФБР продолжает расследование, отметила она.

Напомним, в Министерство обороны США были отправлены по меньшей мере две посылки, содержащие высокотоксичное вещество рицин. Они были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и начальнику морских операций адмиралу Джону Ричардсону.

Секретная служба США перехватила "подозрительный конверт", адресованный президенту США Дональду Трампу. Неизвестно, содержался ли в этом конверте рицин.

В обоих случаях письма были обнаружены еще до того, как попали в Белый дом и Пентагон.

Об инцидентах в Вашингтоне стало известно после того, как два человека были доставлены в больницу после контакта с "белым порошкообразным веществом" в офисе сенатора Теда Круза в Хьюстоне.

По данным телеканала Fox News, к отправке конвертов с рицином может быть причастен бывший военнослужащий Военно-морских сил США.

Рицин является очень токсичным веществом. Даже малая доза при попадании в легкие или кровь может привести к смерти, а противоядие от него пока не найдено.