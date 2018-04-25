В США задержали "киллера из Золотого штата", подозреваемого в серии убийств и изнасилований в 1976-1986 годах

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После десятилетий расследования дело
Фото: ФБР

После десятилетий расследования дело "киллера з Золотого штата" может быть закрыто

В США задержали подозреваемого в серии убийств и изнасилований в Калифорнии в период с 1976 по 1986 год.

Как сообщила прокурор округа Сакраменто Энн Мари Шуберт, задержанным является 72-летний бывший полицейский Джозеф Джеймс ДеАнело.

По данным следователей, подозреваемый с 1976 по 1986 год совершил по меньшей мере 12 убийств и 45 изнасилований, а также ограбил 120  домов в Калифорнии, передает CNN.

На данный момент подозреваемый взят под стражу без права внесения залога. Ордер на его арест был выдан по запросу полиции Сакраменто по обвинению в убийстве двоих человек.

Серийный убийца получил прозвище "киллер из Золотого штата" (неофициальное название Калифорнии).

В полиции сообщили, что подозреваемый насиловал женщин, которые оставались одни дома, женщин, которые были со своими детьми, и убивал мужчин и женщин от Сакраменто до пригорода Лос-Анджелеса.

Напомним, что в 2017 году США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон, который отбывал пожизненный срок в одной из американских тюрем.

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