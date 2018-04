В США задержали "голого стрелка", убившего четырех человек в ресторане

Полиция американского города Нэшвилл задержала 29-летнего Трэвиса Рейнкинга, который утром 22 апреля расстрелял посетителей ресторана Waffle House.

В полиции сообщили, что стрелка обнаружили в лесистой местности в районе бульвара Олд Хикори и дороги Хобсон.

К поискам подозреваемого были привлечены 160 сотрудников правоохранительных органов.

BREAKING: Travis Reinking apprehended moments ago in a wooded area near Old Hickory Blvd & Hobson Pk. pic.twitter.com/00ukga37s6