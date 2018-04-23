В США задержали "голого стрелка", убившего четырех человек в ресторане

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Трэвиса Рейнкинга доставили в полицейский участок
Фото: Metro Nashville PD via Twitter

Трэвиса Рейнкинга доставили в полицейский участок

Полиция американского города Нэшвилл задержала 29-летнего Трэвиса Рейнкинга, который утром 22 апреля расстрелял посетителей ресторана Waffle House.

В полиции сообщили, что стрелка обнаружили в лесистой местности в районе бульвара Олд Хикори и дороги Хобсон.

К поискам подозреваемого были привлечены 160 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что 22 апреля подозреваемый Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека.

Трэвис Рейнкинг получил прозвище "голый стрелок", так как пришел в заведение в зеленой куртке, накинутой на обнаженное тело.

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