В США задержали "голого стрелка", убившего четырех человек в ресторане

Полиция американского города Нэшвилл задержала 29-летнего Трэвиса Рейнкинга, который утром 22 апреля расстрелял посетителей ресторана Waffle House.

В полиции сообщили, что стрелка обнаружили в лесистой местности в районе бульвара Олд Хикори и дороги Хобсон.

К поискам подозреваемого были привлечены 160 сотрудников правоохранительных органов.

BREAKING: Travis Reinking apprehended moments ago in a wooded area near Old Hickory Blvd & Hobson Pk. pic.twitter.com/00ukga37s6 — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 23 апреля 2018 г.

Напомним, что 22 апреля подозреваемый Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека.

Трэвис Рейнкинг получил прозвище "голый стрелок", так как пришел в заведение в зеленой куртке, накинутой на обнаженное тело.