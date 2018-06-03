В США за рекордные 70 миллионов долларов продали Ferrari

Телеканал CNBC сообщает, что за рекордные 70 миллионов долларов в США был продан автомобиль Ferrari 250 GTO 1963 года.

Журналисты сообщают, что автомобиль был продан Дэвиду Макнилу, который является основателем американской компании WeatherTech.

На этом автомобиле была выиграна гонка Тур-де-Франс в 1964 году.

Машина никогда не попадала в ДТП и находится в идеальном состоянии.

Напомним, в марте компания Ferrari опубликовало первое официальное видео своей новой модели.