03 июня 2018, воскресенье

В США за рекордные 70 миллионов долларов продали Ferrari

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Автомобиль находится в идеальном состоянии
Фото: CNBC

Автомобиль находится в идеальном состоянии

Телеканал CNBC сообщает, что за рекордные 70 миллионов долларов в США был продан автомобиль Ferrari 250 GTO 1963 года.

Журналисты сообщают, что автомобиль был продан Дэвиду Макнилу, который является основателем американской компании WeatherTech.

На этом автомобиле была выиграна гонка Тур-де-Франс в 1964 году.

Машина никогда не попадала в ДТП и находится в идеальном состоянии.

Напомним, в марте компания Ferrari опубликовало первое официальное видео своей новой модели.

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