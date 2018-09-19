19 сентября 2018, среда

В США выросло число погибших в результате мощного урагана Флоренс

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате урагана Флоренс погибли 35 человек

В результате урагана Флоренс погибли 35 человек

В США жертвами мощного урагана Флоренс, который на прошлой неделе ударил по побережью штатов Северная и Южная Каролина, стали уже 35 человек.

Как сообщает Радио Свобода, власти США предостерегают тысячи людей, которые были эвакуированы из-за стихии, пока не возвращаться в свои дома до полной ликвидации последствий шторма.

Прибрежные города, в частности, Уилмингтон и Северная Каролина пострадали от масштабных наводнений, уровень воды в реках продолжает расти из-за ливней.

Уилмингтон с населением в 120 тысяч жителей оказался под водой. Спасатели эвакуировали людей и пытались доставить продукты и воду тем, кто остался.

Ранее сообщалось, что в результате урагана погиб 31 человек.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове