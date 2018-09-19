В США выросло число погибших в результате мощного урагана Флоренс

В США жертвами мощного урагана Флоренс, который на прошлой неделе ударил по побережью штатов Северная и Южная Каролина, стали уже 35 человек.
Как сообщает Радио Свобода, власти США предостерегают тысячи людей, которые были эвакуированы из-за стихии, пока не возвращаться в свои дома до полной ликвидации последствий шторма.
Прибрежные города, в частности, Уилмингтон и Северная Каролина пострадали от масштабных наводнений, уровень воды в реках продолжает расти из-за ливней.
Уилмингтон с населением в 120 тысяч жителей оказался под водой. Спасатели эвакуировали людей и пытались доставить продукты и воду тем, кто остался.
Ранее сообщалось, что в результате урагана погиб 31 человек.
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