В США выросло число погибших в результате мощного урагана Флоренс

В результате урагана Флоренс погибли 35 человек

В США жертвами мощного урагана Флоренс, который на прошлой неделе ударил по побережью штатов Северная и Южная Каролина, стали уже 35 человек.

Как сообщает Радио Свобода, власти США предостерегают тысячи людей, которые были эвакуированы из-за стихии, пока не возвращаться в свои дома до полной ликвидации последствий шторма.

Прибрежные города, в частности, Уилмингтон и Северная Каролина пострадали от масштабных наводнений, уровень воды в реках продолжает расти из-за ливней.

Уилмингтон с населением в 120 тысяч жителей оказался под водой. Спасатели эвакуировали людей и пытались доставить продукты и воду тем, кто остался.

Ранее сообщалось, что в результате урагана погиб 31 человек.