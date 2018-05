В США выпустили монету по случаю предстоящей встречи Трапма с Ким Чен Ыном

Американская администрация выпустила памятный знак в виде монеты без номинала по случаю запланированной на 12 июня встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Vox.

"Правительство США выпустило официальную памятную монету к саммиту президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, который еще не состоялся", - сообщает издание.

На монете с одной стороны содержится изображение профилей президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Дизайн – это часть проблемы. Официальная американская монета изображает ким Чен Ына как "верховного лидера", в то время как его режим прямо сейчас удерживает по меньшей мере 120 тыс. людей в концлагерях и среди политически заключенных", - отмечается в публикации.

Less than a month to Trump-Kim summit, White House Communications Agency (WHCA) releases its “trip coin.”

This is #74 of 250 made. pic.twitter.com/UTEJg1GyWv