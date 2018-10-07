07 октября 2018, воскресенье

В США вследствие аварии с участием лимузина погибло 20 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Согласно сообщениям СМИ, в лимузине проходила свадебная вечеринка (кадр из видео)
Youtube / BESTNEWSUSA!!!

Согласно сообщениям СМИ, в лимузине проходила свадебная вечеринка (кадр из видео)

В штате Нью-Йорк в субботу по меньшей мере 20 человек погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, один из которых - лимузин.

Об этом сообщает CNN.

Катастрофа произошла около двух часов дня. По данным полиции штата Нью-Йорк, одним из участников ДТП является лимузин.  Согласно сообщениям СМИ, в лимузине проходила свадебная вечеринка.

В воскресенье утром Национальный совет по безопасности сообщил в Твиттере об отправлении команды для проведения расследования на месте происшествия.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове