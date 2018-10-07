В США вследствие аварии с участием лимузина погибло 20 человек

Согласно сообщениям СМИ, в лимузине проходила свадебная вечеринка (кадр из видео)

В штате Нью-Йорк в субботу по меньшей мере 20 человек погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, один из которых - лимузин.

Об этом сообщает CNN.

Катастрофа произошла около двух часов дня. По данным полиции штата Нью-Йорк, одним из участников ДТП является лимузин. Согласно сообщениям СМИ, в лимузине проходила свадебная вечеринка.

В воскресенье утром Национальный совет по безопасности сообщил в Твиттере об отправлении команды для проведения расследования на месте происшествия.