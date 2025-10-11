Разглашал данные через сайт знакомств. Экс-служащего США засудили на 6 лет за передачу секретной информации о войне в Украине

Бывший гражданский служащий Военно-воздушных сил США Дэвид Слейтер приговорен к шести годам за передачу секретной информации о войне России против Украины через сайт знакомств. Об этом пишет ABC News .

Он получил приговор в виде 70 месяцев заключения, штраф в 25 000 долларов и год надзора после освобождения из тюрьмы.

В июле 64-летний Слейтер признал себя виновным в сговоре по разглашению информации о национальной обороне, и в обмен на это с него сняли еще два обвинения.

Слейтер имел допуск к секретной информации во время работы в Стратегическом командовании США на базе Воздушных сил Оффатт в Небраске после того, как он ушел в отставку с должности подполковника армии в 2020 году.

Он посещал брифинги по войне России против Украины, на которых обсуждалась информация с ограниченным доступом.

Слейтер признал, что сговорился передавать секретные данные, которые он получил на брифингах, через иностранный сайт знакомств неизвестному лицу, которое представлялось женщиной из Украины. Переданные данные касались военных целей и российских военных возможностей.

В обвинительном акте отмечалось, что собеседница регулярно требовала у Слейтера секретную информацию. В сообщениях он получал обращения вроде: «мой тайный информатор» или «ты мой секретный агент. С любовью». В одном из сообщений она написала: «Дэйв, надеюсь, завтра НАТО подготовит очень приятный сюрприз для Путина! Ты мне расскажешь?»

Документы суда не раскрывают личность соучастницы и не уточняют, работала ли она на Украину или Россию. Пресс-секретарь прокуратуры США сообщила, что эта информация пока недоступна.

Слейтера задержали еще в марте 2024 года.