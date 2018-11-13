13 ноября 2018, вторник

В США водитель пытался припарковаться и пробил стену офиса: пострадали 16 человек

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Машина буквально снесла стену здания
Фото: Amanda Zavala via Twitter

Машина буквально снесла стену здания

В городке Эгг-Харбор Тауншип, штат Нью-Джерси, автомобиль протаранила стену офиса Службы социального обеспечения, в результате пострадали по меньшей мере 16 человек.

Как сообщает AP со ссылкой на местную полицию, авария произошла около 10 утра во вторник, 13 ноября. По предварительным данным, водитель пытался припарковаться, но не справился с маневром. В результате машина протаранила здание, заехав в приемную, где находились люди.

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Власти считают, что авария, по всей вероятности, была непреднамеренной. Официальная причина ДТП не раскрывается.

Известно, что в результате аварии 16 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе женщина-пассажир авто.

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