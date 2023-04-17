Отмечали 16-летие. День рождения школьницы закончился стрельбой: четверо погибших, 28 раненых 17 апреля, 12:56 Жители Дадевиля удивлены тем, что произошло в их маленьком городке. (Фото:Reuters)

Четверо человек погибли в результате стрельбы на дне рождения в американском штате Алабама в субботу. Подростки отмечали 16-летие одной из школьниц.

Четверо людей загинули внаслідок стрілянини в суботу на дні народження в містечку Дадевіль в американському штаті Алабама. Підлітки відзначали 16-річчя однієї зі школярок.

Понад добу після інциденту про його подробиці мало що відомо.

Як повідомляють, 28 людей отримали поранення, деякі в критичному стані внаслідок стрілянини, відкритої в танцювальній студії Mahogany Masterpiece Dance Studio.

Президент Джо Байден вкотре закликав до посилення законів про зброю. «Зброя — це головний вбивця дітей в Америці, і цифри лише зростають, не знижуються», — йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому.

«До чого дійшла наша країна, якщо діти не можуть без страху піти на день народження?» — запитував у неділю Джо Байден.

Дадевіль — невелике провінційне містечко з населенням близько 3200 осіб, яке не звикло до сцен насильства такого масштабу.

Наразі мало відомо про можливого підозрюваного, який відкрив вогонь. Як зазначає Reuters, місцева влада не розкриває подробиці події.

Невідомі мотиви нападника, а також те, чи його затримали. Практично не з’явилося жодних подробиць про те, як була припинена стрілянина, а також про те, чи загинув сам підозрюваний, чи він перебуває під вартою.

Представник поліції штату сказав, що розслідування буде «довгим і складним процесом».

«Ми плануємо працювати методично, щоб відновити подію, розглянути факти та забезпечити справедливість для сімей жертв», — сказав він пізно ввечері в неділю.

За його словами, поранення, отримані під час стрілянини, варіюються від «надзвичайно критичних» до незначних.

Зважаючи на все, більшість жертв були підлітками. Деякі батьки ще шукали інформацію про своїх дітей за 12 годин після стрілянини.

Reuters

Алабама — штат, відомий захистом права громадян на володіння зброєю. Критики прихильників реформи закону про зброю розкритикували в соцмережах послання губернаторки-республіканки Кей Айві зі співчуттями.

Айві є активною прихильницею другої поправки конституції - права на зберігання та носіння зброї. Минулого року вона підписала закон штату, що скасовує вимогу про необхідність мати дозвіл на приховане носіння пістолета у громадських місцях.

Її кандидатуру на торішніх виборах губернатора схвалила Національна стрілецька асоціація.