В США вертолет упал на жилой дом и вызвал сильный пожар, один погибший

В результате крушения погиб один человек

В американском Вильямсбурге, штат Вирджиния, потерпел крушение и врезался в жилой дом медицинский вертолет, вызвав сильный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в Twitter.

Известно, что инцидент произошел в жилом районе, расположенном рядом с Колледжем Вильгельма и Марии, учащихся попросили избегать зоны крушения, передает местное издание WYDaily.

По словам пресс-секретаря полиции штата Вирджиния Мишель Анайи, подтверждена гибель одного человека в результате трагедии. Пол погибшего пока неизвестен, однако установлено, что им не является пилот вертолета.

Она добавила, что как только пожарные части закончат тушение пожара, представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) приступят к осмотру потерпевшего крушение вертолета, причина падения которого пока неизвестна.

Напомним, что в прошлом месяце в американском городе Ошкош (штат Висконсин) вертолет упал в реку Фокс.