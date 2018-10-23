23 октября 2018, вторник

В США в здании телеканала Fox-5 произошла стрельба: есть раненый

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Угрозы для сотрудников телеканала нет
Фото: Evan Lambert via Twitter

Угрозы для сотрудников телеканала нет

В Вашингтоне мужчина получил огнестрельное ранение за попытку несанкционированного проникновения в здание телевизионной станции Fox-5, передает FOX 4 News.

Согласно сообщению, стрельба произошла около 15 часов по местному времени (22:00 по Киеву). 

Как написала репортер телеканала Fox 5 Линдси Вотс на своей странице в Twitter, что "охранник выстрелил в мужчину, который пытался несанкционированно попасть в здание. Пострадавший оставался в сознании, когда его забирала карета скорой помощи..."

По данным полиции, подозреваемый - 38-летний мужчина - получил ранение в туловище и был госпитализирован в критическом состоянии.

Полиция проводит расследование происшествия. 

Уточняется, что никакой угрозы для сотрудников телеканала нет.

 

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