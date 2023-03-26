В штате Юта детям запретят пользоваться соцсетями без разрешения родителей 26 марта, 07:27 Запрет на социальные сети будет действовать ночью (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В американском штате Юта приняты законы, согласно которым дети и подростки не смогут пользоваться соцсетями без разрешения родителей.

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно двум законам, лица до 18 лет не смогут пользоваться социальными сетями с 22:30 до 6:30. Родители должны иметь доступ к аккаунтам своих детей.

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Также дополнительно будет ограничена реклама для предотвращения привлечения несовершеннолетних к приложениям, которые могут вызвать зависимость.

Ожидается, что компании-владельцы соцсетей будут оспаривать законы до того, как они начнут действовать в марте следующего года. В то же время, подобные законы уже обсуждают в Арканзасе, Техасе, Огайо, Луизиане и Нью-Джерси.