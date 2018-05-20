В США в результате нападения пумы погиб велосипедист, еще одного животное травмировало

В американском штате Вашингтон пума напала на двух велосипедистов, загнав их в ловушку.

Об этом сообщает Komo News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в лесу неподалеку от Сиэтла. Велосипедисты столкнулись с животным во время утренней разминки на отдаленной дороге. Сперва пума напала на одного из них, затем бросилась за вторым, который в это время попытался скрыться от животного.

Первый пострадавший после нападения сел на велосипед и проехал еще несколько миль, чтобы позвонить в службу спасения, но не успел сообщить, что с ним произошло. Спасателям пришлось устанавливать местонахождение звонившего самостоятельно. Спустя некоторое время, они нашли мужчину в тяжелом состоянии и отправили в больницу.

Второй велосипедист был найден мертвым, над его телом стояла пума. Животное застрелили.

Ранее сообщалось, что в Африке от удара жирафа погиб известный кинорежиссер.