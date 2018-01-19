В США в результате крушения вертолета погиб лидер оппозиции Зимбабве

В результате крушения вертолета в горном районе американского штата Нью-Мехико погиб лидер оппозиции Зимбабве Рой Беннетт, передает Fox News.

Согласно сообщению, во время крушения на борту вертолета находилось шесть человек. Пятеро погибли, среди которых политик и его супруга, еще один пассажир получил серьезные травмы.

Причины аварии на данное время не известны.

По данным телекомпании, частный вертолет Huey UH-1 упал в 25 километрах к востоку от аэропорта города Ратон.

Напомним, в Колумбии разбился военный вертолет, погибли 10 человек.