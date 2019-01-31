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В США в результате аномальных морозов погибли 12 человек

Вчера, 23:36
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EPA

В течение следующих дней морозы будут держаться в отдельных районах США

В результате аномальных морозов, которые принесла волна арктического воздуха, в Соединенных Штатах Америки погибли по меньшей мере 12 человек.

Как сообщает Reuters, некоторые люди погибли в результате аварий на дорогах, другие - от перемерзания на улице.

Волна холодного арктического воздуха с начала недели парализовала Северо-Запад США и распространилась на северо-восток страны. Ожидается, что в течение следующих дней морозы будут держаться в отдельных районах США.

Как прогнозируют синоптики, на среднем западе ожидается падение температуры до минус 37 градусов по Цельсию. На восточном побережье США морозы ослабеют до минус 16..

Издание уточняет, что резкое похолодание в стране было обусловлено передвижением полярного циклона в южном направлении вдоль континента.

Теги:   Циклон Морозы США

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