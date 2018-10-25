25 октября 2018, четверг

В США в продуктовом магазине произошла стрельба: двое погибших

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Подозреваемый сбежал с места происшествия и был задержан поблизости
Фото: Greg Schapker ‏via Twitter

Подозреваемый сбежал с места происшествия и был задержан поблизости

В американском городе Джефферсонтаун, штат Кентукки, произошла стрельба в продуктовом магазине, в результате погибли два человека, передает CNN со ссылкой на полицию.

По словам начальника местной полиции Сэма Роджерса, подозреваемый находится под стражей.

"Не было никакого известного мотива, и кажется, что жертвы были расстреляны наугад", - сказал он.

Как рассказали в полиции, неизвестный мужчина вошел в магазин и несколько раз выстрелил в человека внутри. Выйдя из магазина, подозреваемый столкнулся с женщиной на стоянке и также выстрелил в нее. От полученных ранений оба человека умерли.

После этого подозреваемый вел перестрелку с неизвестным вооруженным гражданином на стоянке. О личности второго стрелявшего и его причастности к стрельбе в магазине и убитых не сообщается.

Подозреваемый сбежал с места происшествия и был задержан поблизости.

Продолжается расследование.

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