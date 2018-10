В США в продуктовом магазине произошла стрельба: двое погибших

В американском городе Джефферсонтаун, штат Кентукки, произошла стрельба в продуктовом магазине, в результате погибли два человека, передает CNN со ссылкой на полицию.

По словам начальника местной полиции Сэма Роджерса, подозреваемый находится под стражей.

"Не было никакого известного мотива, и кажется, что жертвы были расстреляны наугад", - сказал он.

Как рассказали в полиции, неизвестный мужчина вошел в магазин и несколько раз выстрелил в человека внутри. Выйдя из магазина, подозреваемый столкнулся с женщиной на стоянке и также выстрелил в нее. От полученных ранений оба человека умерли.

После этого подозреваемый вел перестрелку с неизвестным вооруженным гражданином на стоянке. О личности второго стрелявшего и его причастности к стрельбе в магазине и убитых не сообщается.

