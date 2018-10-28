В США сорвали джекпот в размере более 687 млн долларов

В США в лотерее Powerball разыграли джекпот в размере более 687 млн долларов.
Об этом сообщает WDEF.
Победу одержали два билета - из Айовы и Нью-Йорка. Каждый из победителей станет обладателем 343 миллионов долларов.
По информации телеканала, джекпот должен был составить 750 млн долларов, но затем его уменьшили до 687,8 млн долларов.
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