28 октября 2018, воскресенье

В США сорвали джекпот в размере более 687 млн долларов

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Сумму разделили два победителя
Фото: pixabay

Сумму разделили два победителя

В США в лотерее Powerball разыграли джекпот в размере более 687 млн долларов.

Об этом сообщает WDEF.

Победу одержали два билета - из Айовы и Нью-Йорка. Каждый из победителей станет обладателем 343 миллионов долларов.

По информации телеканала, джекпот должен был составить 750 млн долларов, но затем его уменьшили до 687,8 млн долларов.

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