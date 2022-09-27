США готовят новые санкции против РФ из-за псевдореферендумов оккупантов 27 сентября, 02:10 В Белом доме готовят ответ на действия РФ (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США готовят новые санкции против РФ из-за проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.



Об этом сообщает CNN.

«Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявила Жан-Пьер.



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Детали об ответных действиях США в Белом доме пообещали сообщить в ближайшие дни.

«Мы готовы наложить дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки на Россию вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, которые мы наблюдаем в настоящее время, если они будут продвигаться к аннексии», — заявила пресс-секретарь.

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.



Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.

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