США готовят новые санкции против РФ из-за псевдореферендумов оккупантов

27 сентября, 02:10
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В Белом доме готовят ответ на действия РФ (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

В Белом доме готовят ответ на действия РФ (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США готовят новые санкции против РФ из-за проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает CNN.

«Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявила Жан-Пьер.

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Детали об ответных действиях США в Белом доме пообещали сообщить в ближайшие дни.

«Мы готовы наложить дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки на Россию вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, которые мы наблюдаем в настоящее время, если они будут продвигаться к аннексии», — заявила пресс-секретарь.

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С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Белый дом Санкции против России Санкции США Референдум Война в Украине Псевдореферендум Война России против Украины

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