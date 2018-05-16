В США установили подозреваемого в утечке данных Центра киберразведки ЦРУ

Инцидент с утечкой данных ЦРУ стал одним из крупнейших в истории

Правоохранительные органы США назвали подозреваемого в утечке большого массива данных Центра киберразведки ЦРУ в 2017 года.

Как сообщает The Washington Post, речь идет о Джошуа Адаме Шульте. Он работал в группе ЦРУ по разработке компьютерного кода для разведки иностранных противников.

Его подозревают в передаче секретной информации сайту WikiLeaks.

Отмечается, что несмотря на долгие месяцы расследование, прокуроры пока не смогли предъявить ему обвинение. На данный момент он находится в тюрьме Манхэттена по делам, которые не связаны с похищением информации.

Напомним, в 2017 году сайт WikiLeaks опубликовал тысячи документов, предположительно, принадлежащих Центру киберразведки ЦРУ. Новая порция утечек включала более 8700 документов и файлов. В документах якобы раскрываются подробности об инструментарии американского кибершпионажа.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что опубликованные Wikileaks документы ЦРУ выглядят подлинными.

В ЦРУ заявили, что утечки WikiLeaks о хакерских методах слежки за пользователями могут нанести ущерб возможностям разведывательного сообщества.