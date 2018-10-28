В США успешно испытали новую ракету-перехватчик

США 26 октября успешно испытали новую ракету-перехватчик SM-3 версии Block IIA, предназначенную для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия. Об этом сообщает Defense News.

Тест состоялся в Тихом океане. Этот результат является "ключевым моментом" в развитии американской противоракетной обороны, отметили в военном ведомстве.

В операции принял участие эскадренный миноносец John Finn, который был введен в состав ВМС США в 2017 году. Он обнаружил и перехватил ракету-мишень, которую запустили с западного побережья Гавайев.

США и Япония с 2006 года разрабатывают противоракету совместными усилиями. Она призвана заменить предыдущие модификации SM-3. Новинка имеет больший кинетический перехватчик, новую сенсорную аппаратуру, а также увеличенную дальность и скорость поражения.

Она уничтожает мишень путем физического столкновения с ней. Скорость полета противоракеты составляет 4,5 километра в секунду, а предельная дальность поражения – 2700 километров.

Отмечается, что противоракета будет установлена ​​как на морские, так и на наземные платформы О Aegis Ashore, в том числе на территории Румынии, Польши, а также Японии, обеспокоена ракетно-ядерной программой КНДР.