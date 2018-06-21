В США умерла горилла Коко. Она знала 2 тысячи слов и умела общаться с людьми

В американском штате Калифорния в возрасте 46 лет умерла горилла Коко, считавшаяся самым умным и интеллектуально развитым приматом планеты, сообщает организация The Gorilla Foundation.

Животное умерло во сне. Коко была известна тем, что в течение жизни смогла великолепно освоить язык жестов, с помощью которого могла ясно выражать свои мысли и чувства. Всего самка гориллы могла понимать около 2 тыс. английских слов.

"Коко вошла в жизни миллионов как посланник всех горилл и символ межвидовой коммуникации и эмпатии. Она была любима и будет глубоко оплакиваема", - говорится в пресс-релизе The Gorilla Foundation.

Организация также напоминает, что Коко показала миру уникальные эмоциональные и когнитивные способности горилл.

Коко родилась в зоопарке Сан-Франциско и начала изучать язык жестов в раннем возрасте – в рамках исследовательской программы ученых Стенфордского университета.

Исследователи перевезли гориллу в Стэнфорд в 1974 году и основали фонд The Gorilla Foundation - некоммерческую организацию, которая занимается защитой и сохранением популяции горилл. Позже этот фонд и Коко перебрались в калифорнийский горный массив Санта-Крус.

О Коко был сняты несколько документальных фильмов, она дважды появлялась на обложке журнала National Geographic.

The Gorilla Foundation сообщает, что после смерти животного продолжит свою работу по защите и обучению горилл.